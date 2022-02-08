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Cinayette racon iddiası

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#Racon
Cinayette racon iddiası

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklandı, 8’i adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinden, olayın para meselesi değil, ‘racon’ tartışması olduğu ortaya çıktı. Tetiği çeken Kadir Yasak’ın sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin’ dedi. Bu tavır canımızı sıktı” dediği iddia edildi.

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Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022’de saat 00.37 sıralarında, ortağı olduğu Cundalı Balık Restauran’da, Kadir Yasak ve Ali Yasak’la yaşadığı tartışmanın ardından Kadir Yasak’ın açtığı ateşle hayatını kaybetmişti. Cinayetin para meselesi yüzünden işlendiği düşünülüyordu fakat tetiği çeken Kadir Yasak’ın ifadesi durumun böyle olmadığını ortaya çıkardı.

Cinayet gecesi Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan bir emlak satışından doğan 65 bin TL’lik farkı almak için Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu restorana gitti. Kadir Yasak aralarında tartışma çıkınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu, silahını masanın altından ateşleyerek vurdu. 4 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunlardan birinin bacağındaki atardamarı parçalamasıyla hayatını kaybetti.

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‘YARALAMAK İSTEDİM’

Kadir Yasak ve ağabeyi Ali Yasak, Büyükçekmece’de bir rezidansta yakalanırken, 9 kişi de farklı adreslerde gözaltına alındı. Polis, Yasak Kardeşler’in kaçmasına yardım eden 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Kadir Yasak’ın cinayette kullandığı tabanca ise Yeşilköy sahilinde kayalıkların altında kağıt poşetin içerisinde gizlenmiş halde bulundu. Kadir Yasak’ın ilk sorgusunda, “Görüşmeye gittiğimizde bizimle hemen görüşmedi. ‘5 dakika bekleyin geliyorum’ dedi. Bu tavır bizim canımızı sıktı. Öldürmek istesem doğrudan başına sıkardım. Yaralayıp sokak ortasına atmak istedik. Bizi beklettiği için öfkelendik. Aramızda hakaret ve küfürleşme yaşandı. Kendimi kaybettim, bacağına ateş ettim” dediği iddia edildi.

Emniyet’te sorguları tamamlanan Kadir Yasak ve Ali Yasak’ın da arasında bulunduğu 17 kişiden 16’sı adliyeye çıkarılırken, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir şüphelinin hastaneye yatırıldığı belirtildi. Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği’nce ifadeleri alınan 16 şüpheliden Ali Yasak, Kadir Yasak, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk, Uğur Can Bilge ve Abdulkadir Kara tutuklandı. 8 şüpheli ise haftanın iki günü imza ve yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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KARŞILIKLI ATIŞMIŞLAR

Taraflar arasında daha önce de ‘racon’ tartışması yaşandığı ortaya çıktı. Anlaşmazlığın giderilmesi için yapılan toplantıda gerginlik oluşunca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun “Ben Alaattin Çakıcı’nın avukatıyım, yeğeniyim” demesi üzerine Kadir ve Ali Yasak’ın da, “Biz de Drej Ali’nin yeğenleriyiz, Ne olacak?” dedikleri iddia edildi.

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#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#Racon

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