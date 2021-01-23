Cinayette DEAŞ izi: Eşi böyle ölüme götürmüş

Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Riyad Ahmed Muhammed Al Hussein cinayetinde DEAŞ’ın izine ulaşınca İstihbarat ve TEM polisinden özel bir ekip kuruldu. Cinayet dosyası 2 yıl sonra raftan indirildi ve yaklaşık 30 klasörlük cinayet dosyası tek tek yeniden ele alındı. Şüphelilerin kullanmış olduğu GSM hatlarından yola çıkılarak olay yerinde bulunan 36 baz istasyonu verilerinden, 125 bin telefon görüşmesi belirlendi. 4 bin 144 baz istasyonunu verilerinin analizi neticesinde Suriye’de çatışma bölgesinde yer alan 5 DEAŞ’lının kimliğine ulaşıldı ve cep telefonu numaraları tespit edildi. DEAŞ’lıların telefon görüşmelerinden elde edilen yaklaşık 10 milyon satır veri incelendi. Çalışmaların ardından Riyad Ahmed Muhammed Al Hussein’in DEAŞ’ın “infaz hücresi”nce öldürüldüğü, tutuklanan eşi Rime Habib Hussein Alsih’in de örgütün “infaz hücresi” içerisinde yer aldığı belirlendi.

Cinayetle ilgili ortaya çıkan detaylara göre, örgüt ile bağlantılı 2 kişinin şikayeti üzerine Hussein kurulan sözde DEAŞ Mahkemesi’nce yargılandı ve ‘infaz’ kararı çıktı.



Rime Habib Hussein Alsih’in eşini tekerlekli sandalyeyle infaza götürme anına ilişkin görüntülere de ulaşıldı ve kimlikleri belirlenen 10 DEAŞ’lıya yönelik operasyon için dün düğmeye basıldı. Çok sayıda adrese eşzamanlı yapılan baskında 5’i DEAŞ üst düzey sorumlusu olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.