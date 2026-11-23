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Olay yerindeki delillerin yok edildiği, tanıkların sustuğu ya da dosyaların yıllarca sonuçsuz kaldığı vakalarda bazen hiç beklenmedik bir ayrıntı tüm dengeleri değiştirebiliyor. Son dönemde Türkiye’de gündeme gelen cinayet dosyaları, dijital dünyada bırakılan izlerin en karanlık olaylarda bile nasıl belirleyici olabildiğini gözler önüne serdi.

“BİR BİYOLOJİK KARA KUTU GİBİ ÇALIŞIYOR”

Örneğin akıllı saatlerin yalnızca sağlık ve günlük aktivite takibi yapan cihazlar olmadığını, adli soruşturmalarda da önemli bir veri kaynağına dönüştüğünü belirten Ceren Küpeli, bu cihazların kişinin ölümünden önceki fizyolojik ve fiziksel durumuna ilişkin kayıtlar tuttuğunu ifade etti. Uzman isim şöyle devam etti:

“Akıllı saat, kişinin son dakikalarına tanıklık eden bir ‘biyolojik kara kutu’ gibi çalışır. Optik nabız sensörü, ivmeölçer ve jiroskoptan gelen veriler aynı zaman damgasıyla birlikte değerlendirildiğinde, ölüm öncesindeki fizyolojik ve fiziksel tablo büyük ölçüde yeniden kurulabilir. Bu veriler bize kişinin o anda ne hissettiğini değil, bedeninin neye tepki verdiğini anlatır. Nitekim son yıllarda yapılan deneysel çalışmalar, akıllı saat verilerinin ölüm anı civarında belirgin değişiklikler gösterdiğini ve ölüm saatinin tahmininde kullanılabileceğini ortaya koyuyor.”







SENSÖR VERİLERİNDE ÖNEMLİ ZAMAN DAMGASI

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İntihar ve fiziksel çatışma ihtimallerinin değerlendirilmesinde nabız ve hareket kayıtlarının birlikte incelenmesinin önemine değinen Ceren Küpeli, iki durumun cihaz kayıtlarında farklı örüntüler oluşturabileceğini söyledi:

“Akıllı saatin değeri tam da burada ortaya çıkıyor. Bir arbede ya da fiziksel müdahale söz konusu olduğunda ivmeölçer ve jiroskop verilerinde ani ve düzensiz kol hareketleri, darbeyi andıran ivme sıçramaları ve savunma refleksine uygun hızlı yön değişimleri görülür. Aynı anda adrenalinin etkisiyle sempatik sinir sistemi devreye girer. Nabız birkaç saniye içinde dinlenme değerinden çok yüksek seviyelere çıkar ve bir süre orada kalır. Ardından gelen ani düşüş ve sinyalin tamamen kesilmesi, ölüm anına ilişkin son derece değerli bir zaman damgası sunar.”

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Küpeli, oksijen satürasyonunu ölçebilen cihazların boğma gibi asfiksi vakalarında anlamlı düşüşleri gösterebileceğini, uyku, adım ve konum kayıtlarının da olayın aydınlatılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Yine de burada altını çizmem gereken önemli bir nokta var: Hareket yokluğu, tek başına bir mücadele yaşanmadığı anlamına gelmez. Kaçınılmaz bir tehdit karşısında bazı mağdurlarda ‘tonik immobilite’ denilen derin bir donma tepkisi gelişebilir. Kişi fiziksel olarak hareketsiz kalırken kalp hızı yüksek seyredebilir. Bu nedenle durağan bir hareket profili intiharı kanıtlamaz, yalnızca bütünün bir parçası olarak okunması gereken bir veridir. Bu yüzden akıllı saat verileri mutlaka otopsi bulgularıyla, yani savunma yaraları, tırnak altı biyolojik materyal ve bağ izinin niteliği gibi bulgularla, olay yeri incelemesiyle ve tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirilmeli. . Siber Suç Bilimcisi Avukat Dr. Ceren Küpeli

VİRANŞEHİR DOSYASINI DEĞİŞTİREN KAYITLAR

Mesleki deneyimlerinden örnekler veren Ceren Küpeli, soruşturmalarda çoğu zaman ilk bakışta sıradan görünen dijital kayıtların olayın seyrini değiştirdiğini ifade etti:

“Mesleki pratiğimde olayın seyrini en çok değiştiren veriler çoğu zaman en sıradan görünenler oldu. HTS ve baz istasyonu kayıtları, telefonun konum geçmişi, araç kamerası görüntüleri ve mesajlaşma uygulamalarının üst verileri, anlatılan hikâyenin gerçekle örtüşüp örtüşmediğini ortaya koyan asıl unsurlar. Benim gözlemim şu: Dijital veri çoğu zaman ‘ne oldu’ sorusundan çok ‘anlatılan şey mümkün mü’ sorusuna yanıt veriyor. Beyan ile veri arasındaki çelişki de soruşturmanın en değerli kırılma noktası oluyor.”







Türkiye’deki Şanlıurfa Viranşehir dosyasını örnek gösteren Ceren Küpeli, Temmuz 2023’te başından vurulmuş hâlde bulunan genç bir kadının ölümünün başlangıçta intihar olarak değerlendirildiğini ve dosyanın kapatıldığını hatırlattı. Dosyanın yeniden incelendiğini belirten Küpeli, kamera kayıtları ve teknik verilerin şüphelilerin önceki ifadeleriyle uyuşmadığının ortaya çıktığını aktardı.

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İçişleri Bakanlığı’nın olayın intihar süsü verilmiş tasarlayarak kasten öldürme olduğunun saptandığını açıkladığını hatırlatan Küpeli, şüphelilerden ikisinin tutuklandığını belirtti. Bu örneğin dijital verilerin zaman geçse de önemini koruduğunu gösterdiğini söyledi.

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ERZURUM’DAKİ ANASTASIA EMELIANOVA DAVASI DİJİTAL VERİNİN İKİ YÖNLÜ İŞLEYİŞİNİ GÖSTERİYOR

Erzurum'daki Anastasia Emelianova davasının ise dijital verinin iki yönlü işleyişini gösterdiğini söyleyen Ceren Küpeli, mahkemenin genç kadının akıllı saatinin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdiğini söyledi.

Yerel mahkemenin beraat gerekçesinde kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve telefon incelemesi gibi dijital verilerin de yer aldığını aktaran Küpeli, kararın daha sonra istinafta esastan bozulduğunu ifade etti. Küpeli, “Yani aynı dijital veriler hem savunmanın hem de iddianın elinde birer argümana dönüşebiliyor” dedi.

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Madalyonun öbür yüzünü Ankara’daki Semanur Arslan dosyasının gösterdiğini söyleyen Küpeli, genç kadının bir gökdelenden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından verilen ilk takipsizlik kararında telefonun imajının alınamamasının ve telefondaki notun intihara delil sayılmasının etkili olduğunu belirtti. Sulh ceza hâkimliğinin eksik inceleme nedeniyle kararı kaldırdığını, savcılığın ise 2026 yılında ikinci kez takipsizlik kararı verdiğini hatırlatan Küpeli, telefonun imajının yine alınamadığına dikkat çekti.

Bir veda notun gerçekten ilgili kişi tarafından yazılıp yazılmadığının ancak teknik incelemeyle anlaşılabileceğini vurgulayan uzman isim, “Bu dosyaların ortak dersi şu: Doğru yöntemle toplanıp yorumlandığında dijital veri, mağdurun artık anlatamadığını anlatan bir tanığa dönüşür. Kilidi açılamayan bir telefon ise bir dosyanın kaderini belirleyebilir” diye konuştu.

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ADANA'DAKİ OLAYDA DİKKAT ÇEKEN DETAY: BİR TELEFONUN BİN KİLOMETRE UZAKTA VERDİĞİ SİNYAL CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Dijital adli bilimde küçük ayrıntıların büyük önem taşıdığını dile getiren Ceren Küpeli, bir telefonun ağa bağlanma kaydı, sosyal medya hesabındaki engelleme işlemi ya da bir kargo gönderisinin soruşturmanın kilidini açabileceğini söyledi.

Adana’da yaşanan bir cinayet vakasını örnek gösteren Küpeli, otogarda otopark görevlisi olarak çalışan bir kişinin Aralık 2023’te kaybolduğunu, cesedinin ise üç ay sonra bir çuval içerisinde sahile vurmuş hâlde bulunduğunu anlattı. Cesedin durumunun ağır olması nedeniyle ölüm nedeninin belirlenemediğini ve kimliğin DNA incelemesiyle tespit edildiğini aktaran Küpeli, soruşturma ekiplerinin mağdura ait cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldığını belirtti.





Telefonun aylar sonra yaklaşık bin kilometre uzaktaki Kars’ta sinyal verdiğini söyleyen Küpeli, yapılan araştırmada cihazı kullanan kişinin mağdurla aynı otogarda çalışan bir kişinin oğlu olduğunun belirlendiğini ifade etti. Şüphelinin telefonu oğluna gönderdiğinin anlaşılması üzerine cinayeti itiraf ettiğini aktaran uzman isim,dedi.

PINAR GÜLTEKİN DOSYASINDAKİ KRİTİK AYRINTI

Pınar Gültekin cinayetinin de dijital ayrıntıların soruşturmalardaki önemini gösterdiğini belirten Ceren Küpeli, genç kadının sosyal medya hesabında kaybolduğu gün şüpheliyi engellediğinin tespit edildiğini, güvenlik kamerası görüntülerinin de şüphelinin bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığını ortaya koyduğunu söyledi.

Küçük görünen dijital hareketlerin soruşturmalarda önemli ipuçları sağlayabileceğini vurgulayan uzman isim, “Bu örnekler bana hep aynı şeyi hatırlatıyor: Dijital incelemede ‘önemsiz veri’ diye bir kategori yok. Failler çoğu zaman büyük delilleri yok etmeye odaklanır. Ama bir telefonun ağa bağlanma kaydını, bir IMEI numarasını ya da bir engelleme saatini düşünmezler. Soruşturma makamlarının görevi de tam olarak bu küçük izleri görmek ve onlara doğru soruyu sormak” ifadelerini kullandı.

AKILLI SAAT KAYITLARI MAHKEMEDE DOĞRUDAN DELİL SAYILIR MI?

Akıllı saatlerden elde edilen verilerin ceza yargılamasında kullanılabilmesi için belirli hukuki ve teknik koşulları karşılaması gerektiğini belirten Ceren Küpeli, bu kayıtların kendiliğinden delil niteliği kazanmadığını ifade etti.

Türk ceza muhakemesinde delil serbestisi ve vicdani kanaat ilkelerinin geçerli olduğunu hatırlatan Küpeli, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 217’nci maddesi uyarınca hâkimin delilleri serbestçe değerlendirdiğini söyledi. Ancak delillerin hukuka uygun yollarla elde edilmesi ve teknik açıdan güvenilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Anayasa’nın 38’inci maddesinin altıncı fıkrasının hukuka aykırı elde edilen bulguların delil olarak kabul edilemeyeceğini düzenlediğini de belirten Küpeli, CMK’nin 206’ncı maddesinin de kanuna aykırı elde edilen delillerin reddedilmesini öngördüğünü hatırlattı. Cihazlara el konulması ve incelenmesinin kanunda belirtilen usullere uygun yapılması gerektiğini ifade eden Küpeli, şüphelilerin bilişim cihazları bakımından CMK’nin 134’üncü maddesinin uygulanacağını söyledi.

Akıllı saatlerdeki nabız ve hareket kayıtlarının sağlık verisi niteliği taşıdığına dikkat çeken Küpeli, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği ilkelerinin de gözetilmesi gerektiğini belirtti. “Yani olayla ilgili zaman aralığının verisi incelenmeli, kişinin yıllara yayılan bütün sağlık geçmişi değil” ifadelerini kullandı.







YAPAY ZEKA SOHBETLERİ GELECEKTE CİNAYET DOSYALARINA GİREBİLİR

Yapay zeka sohbet kayıtlarının da gelecekte ceza soruşturmalarında önemli bir tartışma konusu olacağını söyleyen Ceren Küpeli, insanların planlarını, korkularını ve niyetlerini yapay zeka asistanlarıyla paylaşmaya başladığını söyledi.

Bu kayıtların ilerleyen dönemde kast, taammüt ve olay öncesindeki ruh hâlinin değerlendirilmesinde gündeme gelebileceğini belirten Küpeli, Bluetooth takip cihazları ve ultra geniş bant teknolojisinin de özellikle ısrarlı takip suçlarında önemli deliller sunabileceğini ifade etti. Kripto varlıklarla işlenen dolandırıcılık ve fidye suçlarında blokzincir analizinin önemine de değinen uzman isim, bu teknolojinin para hareketlerinin izlenmesinde temel soruşturma araçlarından biri hâline geldiğini söyledi.