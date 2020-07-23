Cinayetleri önleyemezsek hepimiz çığın altında kalırız

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri, özetle şunları kaydetti:

“(Pınar Gültekin cinayeti) Üzüntümüz çok büyük. Yüreğim sızlıyor. Pınar evladımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailesine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Kadınlara uzanan melamet elleri, melanet emelleri tüm gücümle lanetliyorum. Pınar evladımızın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım. Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Bu meselenin ağırdan alınacak hiçbir yanı yok. Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin artış göstermesi toplumsal huzurumuzu boğazlıyor. Bunun önüne mutlaka geçmeliyiz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Kadınlarımız güvenli değilse hiçbirimiz huzur ve sükûnet bulamayız. Toplumsal ruh halimiz endişe veriyor. Sorumluluk sadece siyasetin değil yekvücut 83 milyon Türk vatandaşınındır. Gündemde tartışılan İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını, ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız. Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız.

(HDP’li Tuma Çelik’e tecavüz suçlaması) Bu rezilliğin neresini değerlendireyim? Bu tecavüz yeni değil. Üzeri örtülmüş. Mağdure tehdit ve şantajlarla sindirilmek istenmiş.”