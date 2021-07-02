İsa ÇİÇEK / DHA
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Cinayetleri köpek ortaya çıkardı
SAKARYA’nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde dün bir köpeğin ağzında insan vücudu parçası görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan araştırmada inşaat bölgesine gömülmüş, ancak hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış 2 ceset bulundu.
Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesi sonrasında kısmen çürümüş cesetler, kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm şeklinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.