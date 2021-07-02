Cinayetleri köpek ortaya çıkardı

Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesi sonrasında kısmen çürümüş cesetler, kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm şeklinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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