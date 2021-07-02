MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCinayetleri köpek ortaya çıkardı
GeriGündem Cinayetleri köpek ortaya çıkardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İsa ÇİÇEK / DHA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cinayetleri köpek ortaya çıkardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cinayetleri köpek ortaya çıkardı

SAKARYA’nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde dün bir köpeğin ağzında insan vücudu parçası görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan araştırmada inşaat bölgesine gömülmüş, ancak hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış 2 ceset bulundu.

Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesi sonrasında kısmen çürümüş cesetler, kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm şeklinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi