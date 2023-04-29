‘Cinayetle yargılanmalı’

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Muğla Marmaris’te 33 yıllık doktor Kemal Özer (63), 23 Nisan’da bisiklet antrenmanı yaparken hızlı gelen bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü T.K. kısa süre gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Araç sürücüsünün serbest kalmasına tepki gösteren ailesi ve bisiklet dernekleri T.K. isimli sürücünün bilinçli taksirle cinayet işlemekten yargılanmasını talep ediyor. Özer’in kızı avukat Bengü Özer Güven ve damadı avukat İlker Fatih Güven, babalarının ölümünün ardından adalete ulaşılması için mücadele vereceklerini söyledi.

Mayıs boyunca Marmaris’te, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Kemal Özer’in anısına bisiklet yarışları organize edildi. Özer’in katılmak için çalıştığı Kemer’deki bisiklet yarışı da bu yıl Dr. Kemal Özer anısına gerçekleşecek.