Cinayetin sebebi: Taksimetre

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Balıkesir’de Ayvalık Otogarı'nda, 18 Şubat günü 13.00 sıralarında, kucağında 2.5 aylık bebek bulunan bir kadın ile yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından adam tuvalete giderken kadın ise kucağındaki bebekle duraktaki taksilerden birine binerek kendisini Sarımsaklı Mahallesi’ne götürmesini istedi.

PEŞİNDEN GİTTİ

Tuvaletten dönen adam, kadının bebek arabası ve yanlarındaki çantaları bırakıp gittiğini görünce o da Atilla Bahçeci’nin (55) kullandığı 10 T 3902 plakalı taksiye bindi. Duraktan ayrılmalarından 15 dakika sonra Bahçeci'nin kullandığı taksi tekrar otogara döndü. Ancak bu defa yanlarında başka bir erkek yolcu daha vardı. Kadının, giderken bıraktığı bebek arabası ve eşyaları da aldıktan sonra tekrar yola çıktılar. Bir süre sonra evli ve bir çocuk babası taksici Bahçeci'den bir daha haber alınamadı. Duraktaki arkadaşları ve ailesi Bahçeci’ye ulaşamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Ekipler, gelen ihbar üzerine çalışma başlatıp bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bahçeci’nin telefonunun en son İzmir’in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkisinden sinyal vermesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışma sonucunda Bahçeci’nin taksisi, 19 Şubat günü 13.30 sıralarında, Gülkent mevkisinde sahile yakın sazlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarma ekipleri, taksinin bagajında Bahçeci'nin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Bahçeci'nin bıçaklanarak öldürülüp bagaja konulduğu belirlendi.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma, olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme sonucunda cinayete ilişkin, birçok suçtan kaydı bulunan Ferdi Yeğin’i (26), Balıkesir'in Edremit ilçesinde saklandığı oto yıkama dükkânında gözaltına aldı. İfadesinde Atilla Bahçeci’yle taksimetredeki tutardan dolayı tartıştıklarını daha sonrasını hatırlamadığını belirten Yeğin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FİYATI FAZLA BULMUŞ

Denizli’de yaşayan Ferdi Yeğin’in 4 yıldır evli olduğu ve eşini sürekli darp ettiği iddia edildi. Yeğin’in eşi, çareyi Balıkesir’de oturan baba evine sığınmakta buldu. Yeğin’in eşinin jandarmaya şikâyette bulunduğu, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ettiği ve taleplerinin reddedildiği ileri sürüldü.

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Yeğin ifadesinde, 3 yıldır eşi ile ayrı yaşadığını, eşi ile barışmak için Ayvalık’a geldiğini, eşi ile görüştükten sonra Denizli’ye dönme kararı aldıklarını, otogarda bekledikleri sırada eşinin tuvalete gideceğini söylediği ama bir taksiye binerek ailesinin evine döndüğünü söyledi. Bunun üzerine Bahçeci’nin taksisine bindiğini belirten Yeğin, taksiden inerken taksimetredeki fiyatın fazla olması gerekçesiyle tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını ifade etti.

Tartışma sonrasında Yeğin’in, Bahçeci’nin boğazını kestiği belirtildi. Yeğin’in, cesedi arabanın bagajına taşıdığı ve daha sonra da Dikili’ye götürüp bırakıp kaçtığı öğrenildi.