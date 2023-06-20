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Cinayetin sebebi: Hazımsızlık

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#Mertcan Köse#GAZİANTEP#Bilge Kaya
Cinayetin sebebi: Hazımsızlık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

GAZİANTEP’te geçen cuma günü öğle saatlerinde, Ertuğrul Kaya (47), 1 hafta önce boşanan kızı Bilge Kaya (25) ile otomobiliyle ilerlerken, eski damadı Mertcan Köse (25), aracıyla önlerini kesti. Köse, eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti.

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Araçtan inen Ertuğrul Kaya, eski damadına engel olmaya çalıştı. Ancak Köse, kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Yaralanan baba ve kızı, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Önceki gün Köse yakalandı.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

Boşanmalarının ardından 4 aylık çocuklarının mahkeme kararı ile velayetinin anneye verilmesini hazmedemediğini sorgusunda belirten Köse, “Çocuğumu göremiyordum. Son olarak babası ile Bilge’nin otomobilini takip ettim ve uygun bir anda önlerini kestim. Gözüm dönmüştü, tüfekle ateş açtım. Eski kayınpederim engel olmaya çalıştı ama ben dinlemedim ve ikisine de ateş ettim” dedi.

Köse, sevk edildiği adliyede ‘tasarlayarak ve kasten birden fazla kişiyi öldürme’ suçundan tutuklandı.  

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#Mertcan Köse#GAZİANTEP#Bilge Kaya

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