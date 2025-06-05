Cinayetin nedeni kıskançlık

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Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selami Yılmaz’ın bir süredir birlikte olduğu Y.G. isimli kadının bilgisine başvurdu. Y.G., daha önceden birlikte olduğu Gökhan P.’nin (27) kendilerini bir süredir rahatsız ettiğini, olayı da bu kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini söylemesi üzerine Gökhan P. gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öldürülen Selami Yılmaz’ın arkadaşı olduğu tespit edilen şüpheli, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Olayın kıskançlık sonucu olduğunu söyleyen Gökhan P., “Y.G. ile birliktelik yaşıyorduk. Aramız bozuldu ve ayrıldık. Arkadaşım olan Selami Yılmaz ile birlikte olduğunu öğrendim. Olayı bir anlık sinirle bu nedenle gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.

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Gökhan P.’nin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri belirlenen M.R.Ç. ve İ.K. (17) de yakalanıp gözaltına alındı. 3 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.