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Cinayetin nedeni 65 bin TL

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#Silahlı Saldırı
Cinayetin nedeni 65 bin TL

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bir gayrimenkulun satışından kalan 65 bin lira için öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay yerindeki Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan’ı gözaltına alan polis, Kadir Yasak ve Ali Yasak ile adamları Seccad Yeşil ve Serkan Dakman’ı arıyor.

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Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesiyle ilgili sır perdesi aralandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespite göre, cinayetle sonuçlanan olaylar adım adım şöyle gelişti:

ÖNCE ANLAŞTILAR

Emlakçı Suphi Malgaz bir ay kadar önce Gökhan Karakan’a ait daireyi 1 milyon 480 bin liraya alıp 1 milyon 600 bin liraya sattı. Gökhan Karakan bu satışın ardından Suphi Malgaz’dan 100 bin lira daha istedi. Suphi Malgaz parayı vermeyeceğini söyleyince Gökhan Karakan, “O zaman ağabeylerimi gönderirim” diye tehdit etti. Aracı olarak devreye Kadir Yasak ve Ali Yasak girdi. Kadir Yasak, Suphi Malgaz’ı arayarak konuşmak için bir kafaye davet etti. Suphi Malgaz da yanına avukatı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu alarak kafeye gitti.

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‘PARAYI ŞAFAK'TAN ALIN’

Suphi Malgaz ile Gökhan Karakan arasındaki 100 bin liralık anlaşmazlık 65 bin lira karşılığında tatlıya bağlandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu çıkışta Suphi Malgaz’a parayı herhangi bir yazılı belge olmadan teslim etmemesini söyledi. Suphi Malgaz da parayı yollamadı, kendisini arayanlara parayı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan almalarını söyledi. Kadir Yasak’ın adamlarından Seccad Yeşil telefonla Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu arayarak parayı istedi, ikili arasında tartışma çıktı.

SALDIRI BURADA GERÇEKLEŞTİ
TAHSİLAT İÇİN RESTORANA GİTTİLER

Cinayetin nedeni 65 bin TL


Cinayet gecesi Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan parayı almak için Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu restorana gitti. Kadir Yasak ve Seccad Yeşil içeri girdi, diğerleri arabaların içindeydi. Kadir Yasak aralarında tartışma çıkınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu, silahını masanın altından ateşleyerek vurdu. Mahmutyazıcıoğlu şoförü Murat Bilmez’in de yardımıyla kaçmaya çalışınca silahını peş peşe ateşledi. Şoför tek kurşunla ayağından, Mahmutyazıcıoğlu ise biri ilk ateşle olmak üzere toplam 4 kurşunla vuruldu.

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Toplamda 7 el ateş eden Kadir Yasak, kapıda kendisini bekleyenlerle birlikte kaçtı.

Kurşunlardan birinin atardamarını parçaladığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan şoförü ise tedaviye alındı.

KAMERADAN KAÇAMADILAR

Cinayetin nedeni 65 bin TL


Cinayeti ilk olarak Asayiş Şube Müdürlüğü soruşturdu ancak içinden Ali Yasak’ın yeğenleri çıkınca Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devraldı. Organize polisi kamera kayıtlarından o gece restorana gidenlerin kimliklerini tek tek tespit etti. Gökhan Karakan ile Uğur Can Bilge gözaltına alındı. Cinayeti işleyen Kadir Yasak ve kardeşi Ali Yasak ile adamları Seccad Yeşil ve Serkan Dakman aranıyor.

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‘KATİL AMBULANS VE O SOYSUZ CANİ 5 KİŞİ’

Cinayetin nedeni 65 bin TL


Instagram’dan paylaşım yapan Ece Erken, eşinin ölümünden olay yerine çok geç geldiğini iddia ettiği ambulansı ve 5 kişiyi sorumlu tutarak şu mesajı paylaştı: “Cundalı Yeşilköy balıkçısına en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece ‘5 dakika.’ Saat 00.20 trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Kocam kan kaybından ölüyor. Önce SOYSUZ, CANİ KATİLLERİN yakalanmasını sonra da bu ambulansın gecikme sebebini istiyorum, bulana kadar da peşini bırakmayacağım. İki zanlı yakalandı peki Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli zanlıların ise yakalanması için ne bekliyorsunuz? Bu gözü dönmüş katiller kocamı öldürdü! Sorumlular kimler! @emniyetgm yardım istiyorum, kocamın kanı yerde kalmasın. KATİL KADİR YASAK. Katil hem o 5 kişiden oluşan soysuz, alçaklar hem de 40 dakikada gelen ambulans! Allahınızdan bulun.”

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TEHDİT MESAJI ALMIŞ

Ece Erken ile uzun yıllar “Söylemezsem Olmaz” programında sunuculuk yapan Bircan Bali, önceki gün yayından sonra Seren Serengil, Arto ile Erken’in evine gittiğini açıkladı: “Ece, ‘Kocamın kanı yerde kalmasın’ diyerek bildiği her şeyi polise anlatacak. Olay günü telefonuna bir tehdit mesajı gelmiş.”

Seren Serengil de Erken’in devamlı eşinin videolarını izlediğini belirterek “Ece, düğün fotoğrafını çıkarmış, kokluyor” dedi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, önceki gece uçakla Trabzon’a, buradan da karayolu ile memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi’ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesi, dün sabah saatlerinde taziyeleri kabul etti. Fındıklı Merkez Camisi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, “Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim” diyerek gözyaşı döktü. Hacer Mahmutyazıcıoğlu, “Oğlum benim, kocaman oğlum” diyerek tabuta sarıldı. Cenazeye Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli, Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman ve çok sayıda kişi katıldı.

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#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#Silahlı Saldırı

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