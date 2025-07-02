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Cinayetin bahanesi yine aynı

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#Nazım Özayyıldız#Özlem Özayyıldız#Küçükçekmece
Cinayetin bahanesi yine aynı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:00

Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız arasında mutfakta başlayan tartışma büyüdü. Nazım Özayyıldız’ın yumrukla saldırdığı eşi başını yerdeki mermere çarptıktan sonra öldü. Nazım Özayyıldız, neredeyse tüm kadın katillerinin dediğine benzer bir ifade vererek eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

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İSTANBUL Küçükçekmece’de 2 ay önce evlenen Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız, önceki gece evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nazım Özayyıldız eşine mutfakta yumruk attı. Kadın, başını yerdeki mermere çarptıktan sonra hareketsiz kaldı. Üst katta oturan Nazım Özayyıldız’ın amcası, gürültüler üzerine daireye gelip kapıyı çaldı. Kapıyı açan Nazım Özayyıldız, amcasına eşiyle kavga ettiğini söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Özlem Özayyıldız’ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.  Polis de Nazım Özayyıldız’ı gözaltına aldı.

Nazım Özayyıldız polis merkezinde verdiği ifadesinde eşinin tartışma sırasında kendisine “Beni aldattın ben de seni aldattım” dediğini ve bu nedenle aralarında önce tartışma çıktığını ardından da itişme yaşandığını söyledi.

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Mahalle sakini P.B. “Gece kalktım kapıda ambulans vardı. Polis ekipleri vardı. İlk olarak ne olduğunu anlamadım ama sonra balkondan baktığımda mutfakta yerde yatan kadını gördüm. Kadını o halde görünce öldüğünü anladım. Sonrasında cenaze arabası geldi. Yeni evlilerdi” dedi.

 

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#Nazım Özayyıldız#Özlem Özayyıldız#Küçükçekmece

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