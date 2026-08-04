Cinayetin bahanesi yine aynı:13 kişi tutuklandı

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Adana’nın Seyhan ilçesinde 24 Temmuz'da sokakta yürüyen Reyhan Acar (24), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Acar, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüphelinin Bilal F. olduğunu tespit etti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bilal F.’nin, eşi Öykü F. ile yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine ekipler, şüphelilerin izini sürdü. Bilal F.'nin yakalanmamak için 3 saatte bir adres değiştirdiğini belirleyen polis, İstanbul'da olduğunu tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda, Bahçeşehir'deki adrese baskın düzenlendi. Cinayet şüphelisi Bilal F., olayda kullandığı tabancayla, Bahçeşehir'deki bir pet shop’ta alışveriş yaparken yakalandı. Öykü F. ise Bahçeşehir'deki bir sitede gözaltına alındı.

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2 AYRI ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Polis ekipleri, şüpheli Bilal F. ile eşi Öykü F.'nin yakalanmadan 1 gün önce yurtdışına kaçmak amacıyla Edirne'ye gittiklerini belirledi. Edirne'de polis uygulama noktasını fark eden çiftin, ayçiçeği tarlasına kaçarak geceyi burada saklanarak geçirdikleri, daha sonra ise yeniden İstanbul'a döndükleri tespit edildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Bilal F.’ye yardım ettikleri değerlendirilen 13 şüpheliyi de Adana ve İstanbul'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla yakaladı. İstanbul'da Öykü F. ile aynı sitede yakalanan şüphelilerden Şeyhmus Y.'nin (27) cinayet suçundan 37 yıl, Fırat T.'nin (25) ise cinayet suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Her 2 şüphelinin de ayrı cinayet dosyaları kapsamında firari olduğu tespit edildi.

Bilal F., ifadesinde “Reyhan ile sevgiliydik, başkasıyla konuştuğunu duyunca öldürdüm” dedi.

Bilal F., Şeyhmus Y., Fırat T. ile birlikte toplam 13 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı. Öykü F. ile 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.