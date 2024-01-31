Cinayetin bahanesi ‘velayet’ kavgası... İfadesi ortaya çıktı

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Tarık Kanyılmaz, belindeki tabancayı çekip 5 el ateş ederek kaçtı. Kurşunların başına isabet ettiği Bahar Kanyılmaz yaşamını yitirdi. Şehir dışına kaçmaya çalışan şüpheli, önceki gün polis ekiplerince yakalandı.

‘BİR AN SİNİRLENİNCE’ ATEŞ ETMİŞ

Tarık Kanyılmaz’ın polisteki ifadesinde tartışmanın eşinin boşanmak istemesi üzerine çıktığını belirterek, “Boşanmak istiyordu. Ben de ‘Çocukları ver’ dedim. O da ‘Çocukları vermem’ dedi. Kavga ettik. Bir anda sinirlenince böyle oldu. Pişmanım” dedi. Ereğli Adliyesi’ne önceki gün sevk edilen Tarık Kanyılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.