Cinayetin altından suç örgütü çıktı

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İSTANBUL’un Ümraniye ilçesinde 12 Nisan 20.00 sıralarında ‘Âşık Dermani’ olarak tanınan Çetin Doğru arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kafeden telefonla görüşmek için dışarı çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda 3 kurşun isabet eden ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Çetin Doğru, hayatını kaybetmişti. Saldırganlar ise geldikleri motosiklete binerek kaçmışlardı.

800 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Polis ekipleri Çetin Doğru’nun yanlışlıkla öldürüldüğünü, şüphelilerin asıl hedefindeki kişinin başka biri olduğunu belirledi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için 107 kilometre boyuncu, 500 ayrı güvenlik kamerasından aldıkları 800 saat görüntüyü inceledi. Şüphelilerin olayda kullandığı motosiklet yakılmış olarak bulundu. Polis çalıntı olduğu belirlenen motosikletin izini sürerek olaya karışan kişilerin kimliğini tespit etti. Olaya karışan 14 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında olayı organize eden, motosikleti çalan, motosikleti suç örgütüne veren olayda silah temin eden kişiler belirlendi. Şüphelilerin hepsinin daha önceden suç kayıtları olduğu öğrenildi. Olayda silahı kullanan Ediz E.A. (19) ile motosikleti kullanan Altan K.’nın (20), onlara yardım eden Güngör T. ile birlikte daha önceden yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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BİR GÜN SONRA FARK ETMİŞLER

Poliste ifade veren şüphelilerin saldırının ardından Çetin Doğru’yu yanlışlıkla vurduklarını bir gün sonra fark ettikleri ortaya çıktı. Olayın tetikçilerinin bir gün sonra organizatör olduğu iddia edilen Erdem Ç.’yi (23) arayarak “Galiba yanlış hedefe ateş ettik” dedikleri öğrenildi. Soruşturma sırasında şüphelilerin daha önce de saldırıyı yapmak için kafeteryaya geldikleri ancak hedeflerini göremedikleri için saldırıyı iptal ettikleri belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.