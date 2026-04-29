×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cinayetin altından çocuklar çıktı... Hepsi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:00

Telefon tamircisi Emrah Satıkalp’i işyerinde tabancayla vurarak öldüren şüphelilerin çocuk olduğu ortaya çıktı. Yakalanan 17 yaşındaki tetikçi İ.E.Y., motosikleti kullanan 16 yaşındaki O.A. ile delilleri karartan 17 yaşlarındaki M.M.A. ve M.G. tutuklandı.

Haberin Devamı

Adana’da 30 Mart’ta 12.00 sıralarında, yüzünü kar maskesiyle gizleyen şüpheli, arkadaşının kullandığı motosikletle telefon tamircisi Emrah Satıkalp’in (37) Seyhan ilçesindeki işyerine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, tezgâhta bekleyen Satıkalp’i başından vurduktan sonra geldiği motosiklete binip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emrah Satıkalp, yaşamını yitirdi.

EVDE SAKLANIRKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan araştırmada silahı kullanan şüphelinin İ.E.Y. (17), motosikleti kullananın ise Lübnan uyruklu O.A. (16) olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kaçtıkları motosikleti ise M.M.A. (17), M.G.’ye (17) ve H.Ö.’ye (14) verdiği saptandı. Bölgede araştırma yapan cinayet dedektifleri, 3 şüphelinin teslim aldıkları motosikleti delilleri yok etmek için ateşe verip yaktığını ortaya çıkardı. Ekipler, daha sonra bir evde saklandığını tespit ettiği 5 şüpheliyi, adrese düzenlenen operasyonda yakaladı. Evdeki aramada, aralarında olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancanın da bulunduğu 1’i kurusıkı 5 ruhsatsız tabanca ile kar maskesi ele geçirildi.

Haberin Devamı

ÖLENİ TANIMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddedip Emrah Satıkalp’i tanımadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E.Y., O.A., M.M.A. ve M.G. tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin, cinayette dahli bulunabileceği değerlendirilen başka şüphelilerin de yakalanması için incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
