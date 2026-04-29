Cinayetin altından çocuklar çıktı... Hepsi yakalandı

Adana’da 30 Mart’ta 12.00 sıralarında, yüzünü kar maskesiyle gizleyen şüpheli, arkadaşının kullandığı motosikletle telefon tamircisi Emrah Satıkalp’in (37) Seyhan ilçesindeki işyerine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, tezgâhta bekleyen Satıkalp’i başından vurduktan sonra geldiği motosiklete binip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emrah Satıkalp, yaşamını yitirdi.

EVDE SAKLANIRKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan araştırmada silahı kullanan şüphelinin İ.E.Y. (17), motosikleti kullananın ise Lübnan uyruklu O.A. (16) olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kaçtıkları motosikleti ise M.M.A. (17), M.G.’ye (17) ve H.Ö.’ye (14) verdiği saptandı. Bölgede araştırma yapan cinayet dedektifleri, 3 şüphelinin teslim aldıkları motosikleti delilleri yok etmek için ateşe verip yaktığını ortaya çıkardı. Ekipler, daha sonra bir evde saklandığını tespit ettiği 5 şüpheliyi, adrese düzenlenen operasyonda yakaladı. Evdeki aramada, aralarında olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancanın da bulunduğu 1’i kurusıkı 5 ruhsatsız tabanca ile kar maskesi ele geçirildi.

ÖLENİ TANIMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddedip Emrah Satıkalp’i tanımadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E.Y., O.A., M.M.A. ve M.G. tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin, cinayette dahli bulunabileceği değerlendirilen başka şüphelilerin de yakalanması için incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.