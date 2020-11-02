Cinayetin adı: Kesik kolon

RUHSATI İSTENEBİLİR





İnşaat mühendisi Osman Cenk Terzioğlu: Eğer binada üç kolon varsa en ufak bir depremde bina yıkılabilir. Kolonu keserseniz bina o anda da yıkılabilir 30 sene boyunca bu şekilde de kalabilir bunun belli bir süresi yok. Ama bina ufacık bir sarsıntıya bakar. Kolonun kesildiğinden şüphe duyanlar öncelikle kendileri binadaki süreklilik sayesinde bunu kontrol edebilir. Bunlar aşağı kadar gidiyor mu diye kendileri görüp anlayabilir. Kişiler kolonun kesilip kesilmediğini kendisi anlayamıyorsa belediyeden bina ruhsatını isteyebilir.

EV ALIRKEN KONTROL ŞART





Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Sosyal medyada onlarca kolonu kesilmiş bina fotoğrafı görüyoruz. Bütün taşıyıcı sistemi yok etmişler. Taşıyıcı sistemleri sebep her ne olursa olsun zayıflatmamak gerekiyor. Bu cinayete teşebbüstür. Bina güvenliği konusunda çok sıkıntılı bir memleketteyiz. Araba alırken her yerine bakıyoruz ama ev alırken herkes inşaat mühendisi kesiliyor. Ev almadan herkese tavsiyem inşaat mühendislerine, mimarlara sorsunlar, binanın sağlamlığı konusunda emin olup öyle alsınlar.

BELEDİYEYE BAŞVURUN





Yüksek mimar Ceyhan Gönen: Biz mimarlar taşıyıcı kolonlara kablo geçsin diye ufak bir delme bile yapamayız. Dört ayaklı bir masanın ayağı gibi düşünmek lazım. Üç ayak üzerinde masa durur mu? Duruyorsa bile tesadüfen duruyordur. Elbette binanın iskanı verildikten sonra düzenli taşıyıcılar duruyor mu diye kontrol edilmiyor. Çünkü bunu kesmek mantıklı bir şey değil. Kendi binasının kolonunun kesilmiş olduğundan şüphelenen herkes hemen belediyeye başvurmalı.

NEDENİ BİLİNÇSİZLİK





Mimar Ali Yücesoy: Bir insanın iskeleti insanı nasıl ayakta tutuyorsa kolonlar da binayı ayakta tutar. Bölücü duvarlar değişebilir, dönüşebilir. Ama kolonlar kirişler, perde duvarlar değiştirilemez elemanlar. Geleneksel konut yapısı altına yerleştirilen dükkânlar, bilinçsizce kolon kesme yöntemine gidip alan sağlamak istiyor. Kolon kesip binanın ayakta durmasını beklemek bir insanın bacaklarını kırıp ayakta durmasını beklemekten farksızdır.