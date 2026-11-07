×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cinayeti tüm detaylarıyla anlattı: Annem ve sevgilisi beni zorladı

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet Davası#Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi#Ramazan Arıkan Cinayeti
Cinayeti tüm detaylarıyla anlattı: Annem ve sevgilisi beni zorladı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 07:00

EMLAK zengini Ramazan Arıkan’ın halk arasında ‘dana deviren’ olarak bilinen bir ilaçla öldürüldüğü iddia edilmişti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Şüpheli ölümle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Ramazan Arıkan’ın kızı Hacer Sude Arıkan (20), oğlu Batuhan Arıkan (16), eski eşi Sultan Seki (40), Seki ile gönül ilişkisi olduğu belirlenen TIR şoförü Mustafa Ünal (42), söz konusu ilacın temin edilmesinde şüphelilere yardım ettiği iddia edilen ve GATA’da temizlik görevlisi olduğunu belirten Ertan Ede, avukat Özge T. ile olaydan sonra aileye yardım ettiği öne sürülen Teslim Ç. hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Gözden KaçmasınZorbalık okuldan soğutuyorZorbalık okuldan soğutuyorHaberi görüntüle

7 sanıklı davanın yargılaması iki gün sürdü. Mahkeme heyeti, sanıklar arasında yer alan ve soruşturma aşamasında yaptığı itiraflarla cinayeti bütün detayları anlatan Batuhan Arıkan’ın (16) suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Duruşmada, dosyanın kritik sanığı ve Ramazan Arıkan’ın eski eşi ile gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Mustafa Ünal ‘iyi olmadığı’ gerekçesiyle savunma yapmadı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAkın Gürlek üzerine üzerine gidiyorAkın Gürlek üzerine üzerine gidiyorHaberi görüntüle

Mahkeme heyeti, dosyanın kritik sanığı Batuhan Arıkan’ın ‘rahat savunma yapabilmesi’ için diğer sanıkları salon dışına çıkarttı. Batuhan Arıkan, soruşturma aşamasında cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin yaptığı itirafları mahkeme salonunda bütün detaylarıyla bir kez daha anlatarak, “Olay günü annem beni zorla babamın yanına gönderdi. Annem ve Mustafa beni zorladı. Suçsuzum” dediği iddia edildi.

Cinayeti tüm detaylarıyla anlattı: Annem ve sevgilisi beni zorladı

DURUŞMA ERTELENDİ

Anne Sultan Seki ise oğlunun iddialarını reddetti. Diğer sanıkların ise mahkemedeki savunmalarında hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.

Verilen aranın ardından mahkeme, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı  erteledi.

Batuhan Arıkan ifadesinde, babasının kollarından tuttuğunu, Mustafa Ünal’ın ise iğneyi sapladığını söylemişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet Davası#Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi#Ramazan Arıkan Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!