Cinayeti tüm detaylarıyla anlattı: Annem ve sevgilisi beni zorladı

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Şüpheli ölümle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Ramazan Arıkan’ın kızı Hacer Sude Arıkan (20), oğlu Batuhan Arıkan (16), eski eşi Sultan Seki (40), Seki ile gönül ilişkisi olduğu belirlenen TIR şoförü Mustafa Ünal (42), söz konusu ilacın temin edilmesinde şüphelilere yardım ettiği iddia edilen ve GATA’da temizlik görevlisi olduğunu belirten Ertan Ede, avukat Özge T. ile olaydan sonra aileye yardım ettiği öne sürülen Teslim Ç. hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

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7 sanıklı davanın yargılaması iki gün sürdü. Mahkeme heyeti, sanıklar arasında yer alan ve soruşturma aşamasında yaptığı itiraflarla cinayeti bütün detayları anlatan Batuhan Arıkan’ın (16) suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Duruşmada, dosyanın kritik sanığı ve Ramazan Arıkan’ın eski eşi ile gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Mustafa Ünal ‘iyi olmadığı’ gerekçesiyle savunma yapmadı.

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Mahkeme heyeti, dosyanın kritik sanığı Batuhan Arıkan’ın ‘rahat savunma yapabilmesi’ için diğer sanıkları salon dışına çıkarttı. Batuhan Arıkan, soruşturma aşamasında cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin yaptığı itirafları mahkeme salonunda bütün detaylarıyla bir kez daha anlatarak, “Olay günü annem beni zorla babamın yanına gönderdi. Annem ve Mustafa beni zorladı. Suçsuzum” dediği iddia edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Anne Sultan Seki ise oğlunun iddialarını reddetti. Diğer sanıkların ise mahkemedeki savunmalarında hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi.

Verilen aranın ardından mahkeme, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Batuhan Arıkan ifadesinde, babasının kollarından tuttuğunu, Mustafa Ünal’ın ise iğneyi sapladığını söylemişti.