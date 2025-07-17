Cinayeti lazer çözdü

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Yanındaki arkadaşı M.Y.’nin ifadesine göre Üretir’in sırtında kanama vardı. Silah sesi duyulmamıştı ama tanık “Mermi rüzgârı gibi bir ses” işittiğini söyledi. Olay yerine gelen ekipler çevrede ne bir kovan ne de bir mermi bulabildi. Cinayet Büro Amirliği, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla harekete geçti. Hayatını kaybeden Üretir’in sırtından çıkan çekirdeğin havalı tüfeğe ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ile lazerli atış yönü tespiti yapan ekipler, atışın geldiği noktayı belirleyerek iki adresi mercek altına aldı.

İKİNCİDE İTİRAF ETTİ

İzler, Hacı Hasan Efendi Caddesi üzerindeki bir atölyeye uzanıyordu. Polis, film ve dizi setleri için havalı tabanca ve ekipman üreten atölyede arama yaptı. Atölye sahibi 33 yaşındaki Numan O.Ö. ilk ifadesinde güvenlik kameralarının arızalı olduğunu, cihazı tamire verdiğini öne sürdü. Ancak teknik servisten alınan bilgiye göre cihaz olay günü bozulmamıştı, tamire de hiç gitmemişti. Şüpheli ikinci sorgusunda her şeyi itiraf etti. Havalı tüfekle deneme yaptığı sırada silahın kazayla patladığını ve o esnada dışarıda yürüyen Rıfat Üretir’in sırtına isabet ettiğini anlattı. Olayın ardından korkuya kapılan Numan O.Ö., silahı ve kamera kayıt cihazını parçalayıp otoyol kenarına attığını söyledi. Cinayet silahı bulunamadı ancak atölyede yapılan aramada 2 adet havalı tüfeğe ait basınçlı tüp ve maktulden çıkan çekirdeğe benzer 3 çekirdek ele geçirildi.

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Rıfat Üretir’in ölümüne sebep olan atışla ilgili ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alınan Numan O.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.