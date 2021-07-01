Cinayeti gazeteciler önledi

Tolgahan Toktaş’ın belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan Derya Evren, S.K.’yi polis gelene kadar kendi otomobiline bindirerek korudu.

TEHDİTLER YAĞDIRDI

Görüntülendiğini fark eden Tolgahan Toktaş, kameraman İsmail Hakkı Seymen’e, “Bak senin ayaklarını kırarım” diyerek tehditler yağdırdı. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen polis, başka suçtan aranması olduğu öğrenilen Tolgahan Toktaş’ı gözaltına aldı. Derya Evren, saldırganın belinden aldığı ekmek bıçağını görevlilere teslim etti. Olaydan sonra başından geçenleri anlatan S.K., daha önce de darp edildiği için 7 kez şikâyetçi olduğunu, can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi.

Tolgahan Toktaş, ‘kasten yaralama’, ‘silahla tehdit’ gibi suçlardan tutuklandı. Toktaş, cezaevine götürülürken basın mensuplarının, “Pişman mısın?” sorusu üzerine “İnşallah senin de başına gelir” dedi.

10 DAKİKADA KURTARDI

S.K.’yi Toktaş’tan kurtaran DHA muhabiri Derya Evren, “10 dakika sonra gitmiş olsaydık belki de saldırganın kadını katletmesine şahitlik edecektik” dedi. İsmail Hakkı Seymen de “DHA’nın da politikası olarak, kadına şiddet konularında çok hassas davranıyoruz” diye konuştu.

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