Cinayeti aylar önceden planladılar

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Abdülhamit Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklandı. Tutuklama kararında, eylemin aylar öncesinden planlandığı, çok sayıda şüpheli tarafından belli bir hiyerarşi içerisinde gerçekleştirdiğine dair somut deliller elde edildiği belirtildi. Mustafa Söylemez’in, halen KKTC’de tutuklu bulunan Veysel Sare ve Musa Çiçek’in ifadelerine göre, aylar öncesinden eylemi planlayıp uygulamaya soktuğuna, uzun namlulu silah kullanarak bu eylemi gerçekleştiren iki kişiden biri olduğuna, olay günü kullandığı araçta parmak izi ile birlikte atış artıklarına rastlandığına dair deliller elde edildiği kaydedildi.