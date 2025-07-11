Cinayete sadakat kılıfı

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KONYA’da 14 Eylül 2023’te, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş (26), sevgilisi Damla Dakım ile aynı gece telefonda başka biriyle konuştuğu gerekçesiyle tartıştı. Neşet Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla Damla Dakım’ı 47 yerinden bıçaklayarak canice öldürüp kaçtı. Damla Dakım’ın daha önce de şiddet gördüğü için polise gidip şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Saklandığı evde yakalanıp tutuklanan Neşet Güneş, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamadı.

KARAR İSTİNAFTAN DÖNDÜ

Kararın ardından Neşet Güneş’in avukatları, karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen 1’inci Ceza Dairesi, çiftin birbirine karşı sadakat yükümlülüklerinin bulunduğu, bu nedenle Neşet Güneş hakkında asgari oranda ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanması gerektiğini belirterek, verilen cezayı bozup dosyayı yerel mahkemeye yeniden gönderdi. Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti Güneş’i, ‘kasten öldürme’ suçunu ‘haksız tahrik’ altında işlediği gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.