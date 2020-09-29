Cinayete kurban gitmiş! Katil zanlısı eski harekat polisi gözaltında

Antalya'da ormanlık alanda çıkan küçük çapta yangının söndürülmesinin ardından alevlerin çıkış noktasında yanmış erkek cesedi bulundu. Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin bulduğu, vücudunun yarısı yanmış erkek cesedinin, CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu belirlendi. Yalçın'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Diğer yandan CHP'nin mevcut İlçe Başkanı Reşit Doğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Haluk Yalçın'ın elim bir olay sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Örgütümüzün başı sağ olsun" dedi.

Hasan Haluk Yalçın'ın 2012-2015 döneminde CHP ilçe başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.

‘TABANCA İLE ÖLDÜRDÜM, DAHA SONRA ORMANI ATEŞE VERDİM’

CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın ölümüyle ilgili emekli özel harekat polisi H.B. gözaltına alındı. Eski arkadaş oldukları belirtilen Hasan Haluk Yalçın ile H.B.’nin, dün gece bir mekanda alkol almaya başladığı ardından da iddiaya göre H.B.’nin Yalçın'dan 30 bin liralık alacağını isteyince aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Kısa süre içinde büyüyen kavganın ardından Yalçın ile H.B.’nin otomobile binip mekandan ayrıldığı, ormanlık alanda Hasan Haluk Yalçın'ı tabancayla ateş ederek öldüren H.B.’nin daha sonra ormanı ateşe verip oradan ayrıldığı öne sürüldü.

‘30 BİN LİRA ALACAĞIM VARDI’

Soruşturmayı sürdüren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı Sanayisi'nde büfe işleten emekli özel hareket polisi H.B.'yi operasyonla evinde gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen H.B.'nin polise verdiği ifadesinde, "Kendisinden 30 bin lira alacağım vardı. Onu istedim. Aramızda tartışma çıktı. Ben de ormanlık alana götürüp, tabanca ile öldürdüm. Daha sonra ormanı ateşe verdim" dediği öğrenildi.

H.B.'nin yakalandığı sırada alkolün etkisinde olduğu belirtildi. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.