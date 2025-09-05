×
Cinayete kurban giden Cumhuriyet Savcısı Kayhan'a son görev: Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 13:35

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir restoranda husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kızı ve oğlu, Kayhan'ın tabutunun üzerinde gözyaşı dökerken annenin feryatları ise yürekleri dağladı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddialara göre, aralarında geçmişten husumet bulunan Mustafa Can G. (19), restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçakla saldırdı.

Boğazından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Kayhan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen saldırgan Mustafa Can G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AİLESİ TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için bugün Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde Cuma namazını müteakiben cenaze namazı düzenlendi.

Kayhan'ın oğlu ve kızı, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Savcının annesinin feryatları ise yürekleri dağladı.
DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kayhan'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için düzenlenen cenaze namazına Kayhan'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve vatandaşlar katıldı.
KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı. Şüpheli Gül'ün, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Şüpheli Mustafa Can Gül, yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelinin, savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli Mustafa Can Gül'ün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinde, "Kalan paramı almak için gittim. İlk olarak büfe içerisinde duran Bilal Bilgin’in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal daha bir şey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur', 'Yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir sey yapmıyordum. O beni itince, ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimiz de masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. O sırada bıçak bir onun eline, bir benim elime gitti, geldi. Bıçak benim elime geçince, ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. Yine itişme sırasında, kendimi savunma içgüdüsü olarak, istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü. Neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde, bir anlık panikle, Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Ercan kanlar içinde yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve Jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ben, Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilal Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır" dediği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
