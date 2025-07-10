Cinayet zanlısı polisle çatıştı

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Saldırgan ise kaçmıştı. Cinayet zanlısı Hüseyin Vuruşkan’ın (41) bir ticari takside olduğunu belirleyen polis, taksiyi durdurmak istedi. İddiaya göre Vuruşkan, polisin dur ihtarında bulunduğu taksinin sürücüsünü silahla tehdit ederek kaçmasını istedi. Polisin takibi sonucu kaçacak yeri kalmayan Vuruşkan, Adana Bulvarı’nda araçtan inerek polislerle çatışmaya girdi. Çatışmada Vuruşkan ile bir polis memuru yaralandı. Polis ekiplerinin durumu telsizle bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Vuruşkan’ın öldüğü belirlenirken, karın bölgesinden yaralanan polis ise hastanede tedaviye alındı. Soruşturma sürüyor.