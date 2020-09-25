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MANİSA (İHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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Manisa’nın Soma ilçesinde 24 Ağustos tarihinde kaldırımda çocuğunu beklerken çatışmanın ortasında kalan ve hayatını kaybeden 1 kişinin katil zanlısı olduğu belirtilen M.Ö. isimli şahıs, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Soma'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö., cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Ağustos'ta Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Topçu Sokak'ta bulunan mekanlara ateş açması sonuncunda A.O. ve G.D.'nin yaralanmasına B.A.'nın da ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen M.Ö. (20), Bilecik'e bağlı Osmaneli ilçesi Haceloğlu Mahallesine geldi. Durumun öğrenilmesi üzerine harekete geçen Osmaniye İlçe Emiyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ö.'nün kaldığı evi tespit etti. Ekiplerin eve yaptığı operasyon sonuncunda M.Ö ile evde bulunan İ.D. ve M.E.D. yakalandı. Evde yapılan aramada M.Ö.'nün olayda kulanmış olabileceği düşünülen 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ö., ifadesinin ardından Manisa'nın Soma ilçesine gönderilerek mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ö., cezaevine gönderildi.

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