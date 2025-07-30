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Cinayet yetmemiş... Ablasına öldürdüğü kardeşinin fotoğrafını atmış

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#Halil Tezkorkmaz#Demet Akarsu#Dilek Hınıslı
Cinayet yetmemiş... Ablasına öldürdüğü kardeşinin fotoğrafını atmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 07:00

Bir ay önce boşandığı Halil Tezkorkmaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu’nun ablası Dilek Hınıslı, “Beni aradı, meşgule attım ve numarasını engelledim. Daha sonra Demet’i aradım, Halil Tezkorkmaz açtı. ‘Demet öldü, sıra sizde’ dedi. Kardeşimi öldürüp, fotoğrafını attı” dedi.

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İZMİR’in Çiğli ilçesinde 19 Temmuz’da Demet Akarsu (45) ile haziran ayında boşandığı Halil Tezkorkmaz (46) arasında tartışma çıktı. Tezkorkmaz, tartışmanın büyümesi üzerine Akarsu’yu defalarca bıçakladı. 31 bıçak darbesiyle yaralanan Akarsu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok sayıda suç kaydı bulunan Tezkorkmaz tutuklandı.

‘UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI’

Demet Akarsu’nun ablası Dilek Hınıslı (47) yaşananları anlattı. Kardeşinin evlendikten 3 ay sonra yüzüne darbe aldığını söyleyen Hınıslı, “Yüzüne öldürücü bir darbe almıştı. Hastane kayıtları, raporları var ancak o dönem korktuğu için şikâyetçi olmadı. Kardeşim şiddet gördüğü en son olayda bize sığındı. ‘Yapamıyorum, eve dönemeyeceğim’ dedi. Anneme boşanmak istediğini söyledi ve kendisine yardımcı olmamızı istedi. Boşanma sürecinde de elimizden geleni yaptık. Kardeşim müracaatta bulunarak uzaklaştırma kararı aldı. Hatta kararın süresini uzattık. Bu olay uzaklaştırma kararı varken yaşandı. Kardeşimin peşini bırakmadı. Sürekli tehdit ediliyormuş ama bu tehditlerin çoğundan haberimiz olmadı. Muhtemelen bizi korumak istediği için hepsini söyleyemedi” dedi.

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‘KİMSE BUNU HAK ETMİYOR’

Olay günü Halil Tezkorkmaz’ın kendisini aradığını söyleyen Hınıslı, “Tezkorkmaz beni aradı, meşgule attım ve numarasını engelledim. Daha sonra Demet’i aradım, Halil Tezkorkmaz açtı. ‘Demet öldü, sıra sizde’ dedi. Tezkorkmaz, kardeşimi öldürüp fotoğrafını attı. Fotoğrafı geç saatte gördüm. Görünce hemen durumu polise bildirdik. Kimse bu kadar vahşice öldürülmeyi hak etmiyor. ‘Başımıza gelmez’ dediğimiz her şey başımıza geldi. İçimiz yandı. Cezalar caydırıcı olmalı, şiddet uygulayan kişiler ömür boyu hapiste kalmalı” ifadelerini kullandı.

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#Halil Tezkorkmaz#Demet Akarsu#Dilek Hınıslı

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