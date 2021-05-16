Cinayet tazminatı

Kaylan, gece geç saatlerde eve dönmedi. Ailesi, aramaya başladığı Kaylan’ı ağır yaralı olarak buldu. Bıçakla yaralanan Kaylan, hayatını kaybetti. Murat Kaylan’ı öldürdüğü belirlenen arkadaşı Turan Dumlu tutuklandı. Yargılama sonunda da müebbet hapse çarptırıldı. Eşi Rabia Dumlu ise beraat etti.

‘BÜYÜK YIKIM YAŞADIK’

Murat Kaylan’ın eşi Nurhayat Kaylan ile çocukları, destekten yoksun kaldıkları ve manevi yıkım yaşadıkları gerekçesiyle Turan Dumlu ile eşi Rabia Dumlu’ya 89 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, Turan Dumlu’nun 123 bin 982 lira maddi ve 50 bin lira da manevi tazminatı 8 yıllık faiziyle ödemesine karar verdi.

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