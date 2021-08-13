Cinayet şüphelisi son kez canlı yayın açtı, teslim oldu!

Honaz ilçesi Ovacık Mahallesi'nde, 9 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında alkol alıp eğlenen Bayram Say ile Rıdvan Kaygılı arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce Bayram Say, yanındaki tabancayla rastgele çevreye ateş açtı. Mermiler kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya'nın (34) başına, Rıdvan Kaygılı'nın (33) göğsüne ve Say'ın kardeşi Erkan Say'ın (23) da bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram Say ise kaçtı. Evli ve 3 çocuk babası Fatih Bozkaya, tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.



'SON KEZ' YAYIN YAPTI



Jandarma tarafından aranan Bayram Say, bugün sosyal medya hesabından 'Son kez' başlığıyla, kız arkadaşıyla birlikte, bir otomobilin arka koltuğundayken canlı yayın yaptı. Cinayet suçundan aranmasına rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Say, otomobili kullanan sürücüye "Abi sen biraz yavaş git, son kez Bağbaşı'nı göreyim" diyerek yayınına devam etti. Say, yayının devamında, "Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim" dedikten sonra yanındaki kız arkadaşı da, "Bakın, bakın son kez bakıyorsunuz? Ben de son kez bakıyorum" dedi.

"NE YAPALIM KADERİMİZ BÖYLEYMİŞ"

Say, yayınında son olarak da "Ne yapalım kaderimiz böyleymiş" dedikten sonra yayını sona erdirdi. Say, ardından jandarmaya gidip teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Say, tutuklandı.

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