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Cinayet şüphelisi, gelin arabasında yakalandı

#Şanlurfa#Haliliye#Cinayet

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaylım ateşine tuttukları otomobilde Bedih Zenciroğlu'nu (48) öldürüp, oğlu İbrahim Zenciroğlu'nu (22) da yaralayan şüphelilerden biri düğün için süslenen gelin arabasında, diğeri ise gizlendiği çiftlik evinde yakalandı.

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Olay, 12 Ekim günü Haliliye ilçesi Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Bedih Zenciroğlu yönetimindeki 63 N 4350 plakalı otomobilin lastiklerine seyir halinde ateş açıldı. Kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobile, daha sonra başka bir araçtan yine tüfekle ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Zenciroğlu'nun öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan oğlu İbrahim ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

45 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Olayın ardından cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarından 45 saatlik görüntü izleyen ekipler, saldırganların 34 GC 8241 plakalı otomobili kullandığını belirledi. Ekipler, takibe aldıkları aracı 31 Ekim'de Bozova ilçesinde durdurdu. Düğün için süslenen araçta bulunan Fethi Taçyol'u gözaltına aldı.

'BENİ 100 BİN LİRA KARŞILIĞINDA KİRADILAR'

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Jandarmadaki sorgusunda Taçyol, saldırıda yer aldığını kabul ederek yanında Emin Kakız'ın olduğunu söyledi. Ekipler, ikinci şüpheli Kakız'ı da gizlendiği çiftlik evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulamasında Kakız, cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Beni ölen kişinin husumetlisi kişiler, 100 bin lira karşılığında kiraladı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ SERBEST

Bu arada, tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri sonrası 5 kişi da gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'delil yetersizliği' nedeniyle serbest bırakıldı.

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#Şanlurfa#Haliliye#Cinayet

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