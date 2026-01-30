×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cinayet sonrası kan donduran bekleyiş

Güncelleme Tarihi:

#​Fatih#Cianyet#Polis
Cinayet sonrası kan donduran bekleyiş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 07:00

​Fatih’te B.A., aralarında alacak-verecek meselesi bulunan esnaf Ali Uncu’yu Mısır Çarşısı’nın girişinde silahla vurdu. Ağır yaralanan Uncu hastanede hayatını kaybederken, B.A. ise elindeki silahla adamın başında bekledi.

Haberin Devamı

Tarihi Mısır Çarşısı’nın girişinde dün saat 11.00 sıralarında B.A., iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iş yeri sahibi Ali Uncu’ya silahlı saldırı düzenledi. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Uncu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayet sonrası kan donduran bekleyiş

POLİSE TESLİM OLDU

Saldırgan B.A., olayın ardından yaraladığı Ali Uncu’nun başından ayrılmadı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı şüpheli, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine teslim oldu. Cinayet silahına ise polis tarafından el koyuldu.

Haberin Devamı

Cinayet sonrası kan donduran bekleyiş

Olayın en yakın tanığı Mustafa Acar, saldırgana müdahale ettiği o anları şöyle anlattı:

TAMPON YAPMAMA İZİN VERDİ

“Silah sesini duyunca koştum. Biri yerde yatıyordu. Saldırganın elinden silahı almaya çalıştım ama vermedi. ‘Silahı bankın üzerine bırak, ben tampon yapayım’ dedim. O da kabul etti ve silahı bırakıp ‘Tamam sen tampon yap’ dedi. Vurulan kişi çarşıda esnaftı. Kurşun sırtından girip karnından çıkmıştı. Ben müdahaleyi sürdürürken polis geldi, şahıs teslim oldu.”

​Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#​Fatih#Cianyet#Polis

BAKMADAN GEÇME!