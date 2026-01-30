Cinayet sonrası kan donduran bekleyiş

Haberin Devamı

Tarihi Mısır Çarşısı’nın girişinde dün saat 11.00 sıralarında B.A., iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iş yeri sahibi Ali Uncu’ya silahlı saldırı düzenledi. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Uncu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİSE TESLİM OLDU

Saldırgan B.A., olayın ardından yaraladığı Ali Uncu’nun başından ayrılmadı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı şüpheli, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine teslim oldu. Cinayet silahına ise polis tarafından el koyuldu.

Olayın en yakın tanığı Mustafa Acar, saldırgana müdahale ettiği o anları şöyle anlattı:

TAMPON YAPMAMA İZİN VERDİ

“Silah sesini duyunca koştum. Biri yerde yatıyordu. Saldırganın elinden silahı almaya çalıştım ama vermedi. ‘Silahı bankın üzerine bırak, ben tampon yapayım’ dedim. O da kabul etti ve silahı bırakıp ‘Tamam sen tampon yap’ dedi. Vurulan kişi çarşıda esnaftı. Kurşun sırtından girip karnından çıkmıştı. Ben müdahaleyi sürdürürken polis geldi, şahıs teslim oldu.”

​Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.