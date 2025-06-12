Cinayet sebebi intikam mı

Haberin Devamı

Burdur’da bir sitedeki evde önceki gün 21.00 sıralarında, biri 36 günlük, diğeri 5 yaşında 2 çocuk annesi Özge Bedir’in (32) oturduğu eve giden Tülay A. (22), bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp cinayet ihbarında bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Özge Bedir’i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Özge Bedir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

36 GÜNLÜK BEBEĞİN SESSİZ TANIKLIĞI

Özge Bedir’in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı; 5 yaşındaki diğer çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi. İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Seray Ö. (25) ile birikte olay yerinden kaçan Tülay A.’nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis evde inceleme yaptığı sırada, Özge Bedir’in eşi Adnan Bedir olay yerine geldi. Adnan Bedir, yakınlarına “Özge nerede?” diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Polis otosunda bekletilen Adnan Bedir, fenalaşınca hastaneye götürüldü.

Haberin Devamı

Polis, Tülay A. ile Seray Ö.’yü saklandıkları evde yakaladı. İki elinden bıçakla yaralanan Tülay A. tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Tülay A. ile Seray Ö.’nün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan Adnan Bedir ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Tülay A. polis merkezindeki ilk ifadesinde, Özge Bedir’in kendisini konuşmak için eve çağırdığını anlattı. Konuştukları sırada Özge Bedir’in hakaret edip, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne süren Tülay A., kendisini korumak isteğiyle karşılık verdiğini iddia etti. Seray Ö. de eve girmediğini, Tülay A.’yı sitenin bahçesinde beklediğini kaydetti.

‘GÖNÜL İLİŞKİSİ’ İDDİASINDA BULUNDU

Diğer yandan askeriye kantininde görevli Seray Ö. ile Özge Bedir’in eşi Adnan Bedir arasında geçen yıl gönül ilişkisi yaşandığı iddia edildi. Sonrasında Seray Ö.’nün, arkadaşı Tülay A. ile birlikte Adnan Bedir hakkında şikâyetçi olduğu, açılan dava sonucunda Adnan Bedir hakkında Seray Ö. ile Tülay A.’yı otomobile zorla bindirmesinden dolayı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 2 yıl 1 ay ceza verildiği belirtildi. Bunun ardından Adnan Bedir’in bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.