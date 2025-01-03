Cinayet sarmalı

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Adana Yüreğir’de 27 Aralık günü 2023’te ‘kasten yaralama’ suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan Emrah Kaya (27), arkadaşı Adnan Akçad (24) ile birlikte hasmı Fırat Şimşek’in (22) yanına gitti. Sokakta taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kaya’nın belindeki silahı çıkarmasıyla Şimşek kaçmaya başladı. Emrah Kaya, Fırat Şimşek’i tabancayla sırtından vurduktan sonra Akçad ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BARIŞTIRMAK İSTEDİĞİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, Emrah Kaya’nın 8 Haziran 2022’de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle aralarında tartışma çıkan Muhammet Saydam ile Kadir Tunç’u (25) barıştırmak için buluşturduğu belirlendi. Barış buluşmasında çıkan tartışmada ise Tunç’un, tabancayla Saydam’ı öldürdüğü belirtildi. Saydam ailesinin bu cinayetten sorumlu tuttuğu Emrah Kaya’ya husumet güttüğü, Emrah Kaya’nın cezaevinde olması nedeniyle ağabeyi Aşkın Kaya’nın öldürülmesine karar verdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Muhammet Saydam’ın ağabeyi Yasin Saydam’ın (31), 2 Eylül 2023’te aynı mahalledeki evine gittiği Aşkın Kaya’yı tabancayla başından vurarak öldürdüğü ifade edildi.

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HAKKINDA İFADE VEREN KATLEDİLDİ

Cezaevinden çıkan Emrah Kaya’nın, Saydam’ın öldürüldüğü olayda hakkında polise ifade veren Şimşek’e husumet güttüğü, mahallede kendisiyle ilgili konuşmasından dolayı ağabeyinin öldürüldüğünü düşündüğü bildirildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Emrah Kaya ile Adnan Akçad’ın saklanmak için Sarıçam ilçesindeki bir eve gittiğini belirleyip bölgede araştırma yaptı. Sokakta polisi görünce kaçmaya çalışan Kaya ile Akçad, yapılan takiple yakalandı. Emniyete götürülen Adnan Akçad, sorgusunda “Emrah silahı bana verip Fırat’ı vurmamı istedi ancak yapmadım. Sonra silahı geri alıp Fırat’ı öldürdü” dedi. Emrah Kaya ise tabancayı Akçad’ın kullandığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Kaya ile Akçad, tutuklandı.