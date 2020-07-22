Cinayet sanığı baba-oğul ve damatlarının tahliye talebine ret

Olay, Osmangazi ilçesinde, geçen yıl ekim ayında bir iş hanında meydana geldi.

Aydın Aktaş, kendisine 40 bin lira borcu bulunan Cengiz Beran'ın (50) kayınpederi Murat Beran'a (63) ait ganyan bayiine, arkadaşlarıyla gitti. Aydın Aktaş'ın Murat Beran’a kafa atması sonucu taraflar arasında kavga çıktı. Kavgaya, Beran'ın oğlu Kadir Beran (35), damadı Cengiz Beran ile Aktaş'ın oğlu Kaan Aktaş ve yakını Yusuf Gökçe de dahil oldu. Cengiz Beran ve Kadir Beran, tabancayla ateş ederek, yaralanan Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Aktaş, kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınarak, Bursa Adliyesi’ne sevk edilen Murat Beran, oğlu Kadir Beran ve akrabaları da olan damat Cengiz Beran, tutuklandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten adam öldürmek ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3’er kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba-oğul ve damatları ile 9 müşteki sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Cengiz Beran ve Kadir Beran, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Murat Beran ise karantina koğuşunda bulunması nedeniyle katılmadı. Davanın müşteki-sanıkları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

'SEN BURAYA ÖLMEYE Mİ GELDİN?'

Duruşmada ifadesi alınan müşteki-sanık Kaan Aktaş, babasının olaydan bir gün önce alacak verecek meselesi yüzünden darp edildiğini öne sürerek, "Özür dilemek için şahısların dükkanına gittik. Murat Beran, babama, 'Sen buraya ölmeye mi geldin?' dedi. İçeri yürüdük, Kadir Beran bizi görünce silahını çıkardı, babama doğru ateş etmeye başladı. Babam vurulup düştü, sonra bana yakın mesafeden ateş edip bacağımdan vurdu. Arkadan da silah sesleri duydum, kim kime ateş etti bilmiyorum?" diye konuştu. Müşteki Yusuf Gökçe de kendisini Kadir Beran’ın vurduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.