Cinayet notları

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Afyonkarahisar’da infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu (48) 19 Haziran’da, Antalya’ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran’ı (44) takip etmeye başladı. Kocaoğlu 22 Haziran’da yanında taşıdığı bıçakla Çağıran’ın önce boğazını kesti, ardından çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hayatını kaybeden Çağıran’ın boğazının kesildiği ve vücudunda 10’dan fazla bıçak yarası bulunduğu tespit edildi. Abdulkadir Kocaoğlu, olayın ardından tutuklandı.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

‘Eski eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’nci kez hâkim karşısına çıktı. Olayın ardından müştekiler tarafından sanığın cüzdanında bulunan ve eski eşini öldüreceğini yazdığı notlarda, “Geceden çıkışta uyumaya gidiyorum. Seydi’ye telefonu bırakıyorum. Seydi ara sıra mesaj atıyor. Motorla gidiyorum. Akşam iş çıkışı bekliyorum. İş çıkışı takip ediyorum. Apartman girişinde bekliyorum, geldiğinde bayıltıyorum ve gözlerini çıkartıyorum. Alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum” ifadeleri yer aldı.

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‘SENİN İÇİN’

Dava dosyasında yer alan ve sanığın eşini aldattığı iddia edilen kadına yazdığı mektupta ise “Benimle evlenmek için söz verdin. Senin için karımdan boşandım. Karımdan, çocuklarımdan, malımdan oldum. Dünya kadar paramı yedin, içtin. Benim canımı yaktın, senin de canın yansın” ifadeleri ile hakaret içerikli sözler yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.