Cinayet nöbeti

Ankara’da Salih Özbek (38), önceki gün akşam saatlerinde, Mamak ilçesi Diriliş Mahallesi Elmalı Caddesi’ndeki, bir süre önce boşandığı Ebru Yüksel’in (33) oturduğu sitenin önüne gelip, beklemeye başladı.

Saat 22.30 sıralarında, Ebru Yüksel ve erkek arkadaşı Mustafa Döner (32) sitenin bahçesine geldikleri sırada karşılarına çıkan Salih Özbek ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Özbek, eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bu sırada kızı İsra Özbek (4) de babasının silahından çıkan kurşunun hedefi oldu. Salih Özbek daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi.

KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Silah seslerini duyan site sakinleri, bahçeye baktıklarında biri çocuk 4 kişiyi yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. Hemen bahçeye koşan site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ebru Yüksel ve Salih Özbek hastanede hayatını kaybederken, Mustafa Döner ile İsra Özbek’in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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