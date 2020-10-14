Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
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Cinayet mi, intihar mı?
İstanbul Başakşehir’deki evinde yatağının üzerinde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulunan iki çocuk annesi Gülşen Kömürcü’nün eşi Erhan Kömürcü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Olaydan sonra evden çıktığı güvenlik kameralarına yansıyan Erhan Kömürcü, Gülşen Kömürcü’yü kendisinin vurmadığını, intihar ettiğini belirtirken, Gülşen Kömürcü’nün kardeşi Caner Ekşi ise ablasının eşi tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Ekşi, “Ablam sürekli şiddet görüyordu. Darp raporları aldı, 2 ay uzaklaştırma aldı. Kadın sığınma evinde kaldı” dedi.
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