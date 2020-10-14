Cinayet mi, intihar mı?

Olaydan sonra evden çıktığı güvenlik kameralarına yansıyan Erhan Kömürcü, Gülşen Kömürcü’yü kendisinin vurmadığını, intihar ettiğini belirtirken, Gülşen Kömürcü’nün kardeşi Caner Ekşi ise ablasının eşi tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Ekşi, “Ablam sürekli şiddet görüyordu. Darp raporları aldı, 2 ay uzaklaştırma aldı. Kadın sığınma evinde kaldı” dedi.