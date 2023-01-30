Cinayet kamerada; boşanma aşamasındaki eşini sokakta öldürdü

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Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz ile sokakta tartışmaya başlayan Serdar Semiz, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine ateş etti. Canan Semiz, yere yığılırken, Serdar Semiz olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Canan Semiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sokakta işlenen cinayet güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Serdar Semiz'in bir süre konuştuğu eşi Canan Semiz'e silahla ateş ettiği sonrasında ise koşarak kaçtığı yer alıyor.