Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cinayet kamerada; boşanma aşamasındaki eşini sokakta öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Canan Semiz#Esenler#Serdar Semiz
Cinayet kamerada; boşanma aşamasındaki eşini sokakta öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 11:36

Esenler'de boşanma aşamasında olduğu eşine konuşma bahanesiyle yaklaşan Serdar Semiz, barışma teklifini kabul etmeyen eşi Canan Semiz'i silahla ateş ederek öldürdü. Sokakta işlenen cinayet güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz ile sokakta tartışmaya başlayan Serdar Semiz, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine ateş etti. Canan Semiz, yere yığılırken, Serdar Semiz olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Canan Semiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sokakta işlenen cinayet güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Serdar Semiz'in bir süre konuştuğu eşi Canan Semiz'e silahla ateş ettiği sonrasında ise koşarak kaçtığı yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Canan Semiz#Esenler#Serdar Semiz

BAKMADAN GEÇME!

Android telefon kullananlara müjdeli haber

Android telefon kullananlara müjdeli haber!

#Android
Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim