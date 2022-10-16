Cinayet itirafı: Öldürüp çöp toplama merkezine attım

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Elazığ Sarıçubuk köyünde bulunan çöp toplama merkezi yakınında dün gece hareketsiz yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının, Tekirdağ’dan birkaç gün önce Elazığ’a gelen Hüsniye Keskinbaş (29) olduğu anlaşıldı.

4 SAATTE YAKALANDI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesindeki JASAT, kamera kayıtlarını inceleyip, 4 saatlik çalışma sonunda belirlediği Nadir Üstün ile Ö.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ö.D.’nin aracında yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Nadir Üstün, sorgusunda sevgilisi Hüsniye Keskinbaş’ı aralarında çıkan tartışma nedeniyle öldürüp, cansız bedenini de aracın bagajında çöp toplama merkezi yakınına getirerek bıraktığını itiraf etti.