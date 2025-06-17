Cinayet işleyip cezaevinden kaçmıştı! Parmak izi ile gerçek ortaya çıktı

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Mersin'de saklandığı dairenin önünde nöbet tutan polis, Ayan'ı çöp atmaya çıkınca yakaladı. Üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ancak arkadaşının kimliğini gösteren Ayan'ın gerçek kimliği, yapılan parmak izi sorgusu ile ortaya çıktı.

Olay, 18 Şubat 2007'de Seyhan ilçesindeki bir otelin barında meydana geldi. Taksici Serkan Şaylanlı, barda oturduğu sırada Orhan Ayan'ın tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Şaylanlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekiler müdahale etmeye çalışınca kaçmak için havaya ateş açan Ayan, otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Polisin operasyonuyla kısa süre yakalanan Ayan, tutuklandı. Hakkında verilen 20 yıl hapis cezası 2011 yılında onanan Ayan, açık cezaevine nakledildi. Ayan, 2017 yılında cezaevinden kaçtı.

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10 yıllık kaldığı kapalı cezaevinden açığa geçen hükümlü Ayhan, 2017 yılında firar etti. Cezaevinden kaçan ve yıllardır firar olan Ayhan, gerçek kimliğini farklı bir yöntemle gizledi. Hükümlü, arkadaşı R.Ö.'nün kimliğini kendi fotoğrafıyla nüfus müdürlüğünde yeniletti. R.Ö.'nün adına ama kendi yüzüyle kimlik sahibi olan Ayhan, yıllardır aranmasına rağmen bulunamadı.

2017 yılındaki cinayetin ardından Ayan'ı yakalayıp cezaevine konulmasını sağlayan Adana İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise firariyi bulmak için çalışmaya devam etti.

Ekiplerin aylarca süren çalışmasında Ayhan'ın Mersin'in Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Eve yakın bir noktada pusu kuran polisler, iki gün boyunca Ayhan'ın dışarı çıkmasını bekledi. 2 gün sonunda çöp atmak için dışarı çıkan Ayan'ı 18 yıl önce aynı cinayette görev yapan sivil ekip kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan hükümlü, R.Ö adına düzenlenmiş kimliği göstererek "Orhan Ayan'ı tanımıyorum" dedi ancak ekip şahıstan emin olunca parmak izine götürdü. Parmak izi alınan hükümlünün gerçek kimliği ortaya çıktı.

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Adana'ya getirilen emniyetteki ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi.