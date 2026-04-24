×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cinayet hükümlüsü 12 yıl sonra yakalandı! Tanınmamak için 9 kez estetik operasyon geçirmiş

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 13:47

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2014 yılında işlenen cinayetten hüküm giyen firari Adnan Kaymaz, 12 yıl sonra İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Tanınmamak için 9 estetik operasyon geçirdiği tespit edilen hükümlünün yakalanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

İnegöl ilçesinde 17 Mart 2014’te 'Tasarlayarak öldürme' olayına karışan ve ardından kaçıp izini kaybettiren Adnan Kaymaz hakkında açılan davada 2017’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Soruşturma kapsamında en küçük detayları değerlendirmeye alan polis ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını izledi ve estetikle değişen yüzün Adnan Kaymaz’a ait olduğunu tespit etti.

Kaymaz, olaydan tam 12 yıl sonra polis ekiplerinin operasyonuyla İzmir’de saklandığı adreste yakalanıp cezaevine teslim edildi.

GÜNÜBİRLİK İŞLERDE ÇALIŞTI

Cinayetin ardından otostopla Bursa’dan ayrılıp, İzmir’e gittiği öğrenilen şüphelinin, burada farklı kimlikler kullanarak izini gizlediği, dikkat çekmeyecek şekilde günübirlik işlerde çalışarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMustafa Türkay Sonel silahım yok demişti... Kamuflajlı tabancalı fotoğrafı ortaya çıktıMustafa Türkay Sonel 'silahım yok' demişti... Kamuflajlı tabancalı fotoğrafı ortaya çıktıHaberi görüntüle

Ayrıca Kaymaz’ın tanınmamak için 9 kez yüzünün farklı bölgelerinden estetik operasyon geçirdiği de öğrenildi. Sürekli şapka taktığı da görülen Kaymaz'ın, 10 Nisan'da işe gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar ise çevredeki evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!