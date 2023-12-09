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Cinayet gibi kazaya yakalama kararı

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#Somali#Mohamed Hassan Shekh Mohamud#Yunus Emre Göçer
Cinayet gibi kazaya yakalama kararı
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 07:00

Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, diplomatik plakalı otomobiliyle, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden oldu. Savcılık, Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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İSTANBUL’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer (38), 30 Kasım günü motosikletiyle Avrasya Tüneli’nden çıkmış, Zeytinburnu yönüne doğru ilerliyordu. Orta şeritten sağ şeride doğru geçti. Bu sırada arkadan 06 CD 4581 diplomatik plakası takılı otomobiliyle gelen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hiç frene basmadan motosiklete çarptı. Yunus Emre Göçer kaldırıma savrulurken, Mohammed Hassan Shekh Mohamud onlarca metre sonra durdu.

İLK RAPORDA ‘KABAHATSİZ’

Olay yeri tutanağına göre, Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un herhangi bir kabahati yoktu. Yunus Emre Göçer tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık günü hayatını kaybetti. Geride biri engelli 2 çocuğu ve işsiz olan eşi kaldı. Kazayla ilgili görüntüler de sosyal medyaya düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu gelişmeler üzerine acil olarak yeni bir bilirkişi raporu talep etti. Yeni raporda, motosikletli Yusuf Emre Göçer’in kazada hiçbir kabahatinin bulunmadığı, 8’de 8 kusurlu tarafın Mohamud olduğu belirtildi. 

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ARANDI AMA BULUNAMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı raporun ardından Mohamud hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Mohamud ifadesine yeniden başvurulmak üzere adreslerinde arandı ancak bulunamadı. Başsavcılığın yeniden Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurusu üzerine yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılık açıklamasında “Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir” denildi.

YURTDIŞINA ÇIKMIŞ

BAŞSAVCILIĞIN mahkemeye gönderdiği talep yazısında Mohamud’a ulaşılamadığı, yurtdışına çıkış kaydının olduğu belirtildi. Mohamud’un yakalandıktan sonra 24 saat içerisinde en yakın savcılıkta hazır edilmesi istendi. İfadesi alındıktan sonra ise serbest bırakılmaması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin 2 Aralık 2023 tarihinde Türkiye’den ayrıldığının tespit edildiği ve bu nedenle 8 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

 

 

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#Somali#Mohamed Hassan Shekh Mohamud#Yunus Emre Göçer

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