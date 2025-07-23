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Cinayet gibi kazaya ‘pişmanlık’ indirimi

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#Türkay Pala#İsmet Güzelküçük#İzmir
Cinayet gibi kazaya ‘pişmanlık’ indirimi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 07:00

İZMİR’in Menemen ilçesinde 14 Şubat 2021’de yağışlı havada 140-150 kilometre hızla giden Türkay Pala’nın (44) kullandığı otomobil, babasıyla market işleten İsmet Güzelküçük (31) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük yaşamını yitirdi. Pala tutuklandı.

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Bilirkişi raporunda Pala’nın araçlar arasındaki mesafeyi korumadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede de kaza günü Pala’dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi. 8 Ekim 2021’de sanık avukatının dilekçesine istinaden açılan duruşmada Pala için 100 bin lira kefalet istendi. Kefalet ücretinin yatırılmasının ardından Pala adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

CEZASI MÜEBBETTEN 17.5 YILA İNDİ

Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu ay görülen karar duruşmasında sanık, ‘olası kast ile ölüme neden olma’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın oluş şekli, olası kastının yoğunluğu nedeniyle ceza 21 yıla düşürüldü. Sanığın tüm dava boyunca yargılamayı takip etmesi, “Keşke böyle bir kaza olmasaydı” beyanı ile pişmanlığını dile getirmiş olması sebebiyle indirim uygulanarak ceza, 17.5 yıla indirildi.   

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Cinayet gibi kazaya ‘pişmanlık’ indirimi

Cinayet gibi kazaya ‘pişmanlık’ indirimi

 

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#Türkay Pala#İsmet Güzelküçük#İzmir

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