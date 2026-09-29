Cinayet gibi kazaya 30 yıl hapis

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Kazada, otobüsün altında kalarak ağır yaralanan Deniz Şengül hayatını kaybederken, otobüs şoförü dahil 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Hüseyin Gezer ve motosiklet sürücüsü Kerim Polat, çıkartıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 ay cezaevinde kalan Polat, mart ayındaki ilk duruşmada tahliye edildi.

OTOBÜSÜ ÜZERİNE SÜRDÜ

Hazırlanan iddianamede, otobüs şoförü Hüseyin Gezer ile motosiklet sürücüsü Kerim Polat arasında münakaşa yaşandığı, Gezer’in kazayı, otobüsü Polat’ın üzerine sürdüğü ve bu esnada kontrolünü kaybederek yaptığı belirtildi.

İddianamede, sanık Gezer’in, toplam 45 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Sanık Polat’ın ise toplam 5 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Anadolu 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, İETT otobüsü şoförü Hüseyin Gezer’i, Deniz Şengül’e yönelik ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan 20 yıl, motosiklet sürücüsü Kerim Polat’a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Kerim Polat’ın ise ‘ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması’ suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti.