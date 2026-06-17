Cinayet gibi kazaya 2 yıl hapis

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05.00 sıralarında D-100 Karayolu Altunizade mevkisinde seyrederken arkasından hızla gelen bir cip kendisine çarptı. Mustafa Gül, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, cip sürücüsü motosikleti 100 metre sürükleyerek durabildi. Gül, çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti.

4 AY İÇERİDE KALDI

Cip sürücüsü Can Karaoğul gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde 2.37 promil alkolü olduğu belirlenen Can Karaoğul’u, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karaoğul hakkında, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Can Karaoğul, 27 Mayıs 2024’te tahliye edildi.

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Anadolu 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasına, müşteki İsa Gül ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanık Can Karaoğul’u ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, hükmün kesinleşmesinden ve cezanın infazından sonra sanığın ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına da karar verdi.