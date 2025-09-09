×
HABERLERGündem Haberleri

Cinayet gibi kaza: Yol kenarında lastik değiştiriyorlardı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 07:00

Manisa’nın Kula ilçesinde dün 06.00 sıralarında, Seydoş Kaya (44), lastiği patlayan 06 DEG 677 plakalı hafif ticari aracını yol kenarına çekti.

Seydoş Kaya lastik değiştirirken, eşi Eylem Kaya (37) da kendisine yardım etmeye başladı. Bu sırada Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, Kaya çifti ile araçlarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Yanılmaz gözaltına alındı.

 

