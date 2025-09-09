Cinayet gibi kaza: Yol kenarında lastik değiştiriyorlardı

Haberin Devamı

Seydoş Kaya lastik değiştirirken, eşi Eylem Kaya (37) da kendisine yardım etmeye başladı. Bu sırada Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, Kaya çifti ile araçlarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Yanılmaz gözaltına alındı.