Bisikletlinin feci ölümü kamerada: Arkadan geldi, bir anda yön değiştirip havaya savurdu

#Trafik Kazası#Bursa#Bisiklet
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 13:40

Bursa’nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Fidan’ın (63), hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kazadan saniyeler sonra çevredeki bir vatandaşın Fidan'a kalp masajı yaptığı anlar da yer aldı.

Kaza, 11 Mart’ta saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. G.A. yönetimindeki 16 AOF 202 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Ahmet Fidan’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fidan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgede bulunan bir kişi ise kalbinin durduğu düşüncesiyle sağlık ekipleri gelene kadar Fidan’a kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Fidan’ı, İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ahmet Fidan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü G.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A., kazadan bir gün sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kazanın, çevredeki bir evin bahçesindeki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı Fidan’ın havada metrelerce takla atarak yerde düştüğü görüldü.

Kazadan saniyeler sonra çevredeki bir kişinin Ahmet Fidan’ın yardımına koşarak kalp masajı yapmaya başladığı da görüntülerde yer aldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

