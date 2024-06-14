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Cinayet gibi kaza kamerada: Yaya geçidinde otobüsün çarptığı kadın öldü

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Trafik Kazası#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 14:10

Diyarbakır'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Havva Polat yaşamını yitirirken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Semt pazarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Polat'a, A.U. yönetimindeki 21 AAF 203 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs çarptı.

Cinayet gibi kaza kamerada: Yaya geçidinde otobüsün çarptığı kadın öldü

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Havva Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polat'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şoför A.U. ise gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cinayet gibi kaza kamerada: Yaya geçidinde otobüsün çarptığı kadın öldü

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Diyarbakır

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