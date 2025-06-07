Cinayet gibi kaza

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Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde önceki gece 23.30 sıralarında, M.Y. (14) yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Akkalem’e (44) çarpıp yaklaşık 60 metre sürükledi. Sürücü M.Y. durmayıp kaçarken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobilin çarptığı Akkalem’in hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİL 5 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Çalışma başlatan polis ekipleri de çarpan otomobili olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bir arsada terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri aracı bıraktıktan sonra yaya olarak kaçan sürücü M.Y. ve yanındaki arkadaşları M.K. (15) ile B.E.’yi (14) takip sonucu yakalayıp gözaltına aldı. Kaza sırasında hafif şekilde yaralandıkları anlaşılan sürücü ve 2 arkadaşı, hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü. Akkalem’in cansız sedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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Bu arada M.Y.’nin geçen yıl geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunun dirsek altından ampüte edildiği öğrenildi.

ŞARAMPOLE UÇTU: 1 ÖLÜ 26 YARALI

Mersin’den Konya’ya gelen Lüks Ereğli firmasına ait Berk İnan yönetimindeki 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, dün 05.00 sıralarında, Ereğli-Adana karayolunun 23’üncü kilometresinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, iki sürücü ve muavinin de aralarında olduğu 10’u ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

AMBULANSLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde Şinasi Yıldırım yönetimindeki otomobille, karşı yönden gelen ambulans dün sabah saatlerinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Fatma Durmuşoğlu’nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Şinasi Yıldırım ile sağlık çalışanı Berkay Ocak, hastaneye kaldırıldı. Yıldırım’ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Durmuşoğlu’nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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DÜĞÜN YOLUNDA FACİA: 2 ÖLÜ 2 YARALI

İzmir’de E.E. yönetimindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, önceki gece 23.45 sıralarında Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine gittiği sırada bir anda kontrolden çıktı. Otomobil karşı şeride geçerek Haydar Aslan (30) yönetimindeki 34 KSP 882 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle E.E.’nin otomobili takla atarak metrelerce sürüklenirken, Aslan’ın kullandığı otomobil ise bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Haydar Aslan ile yanındaki eşi Ecemnur Aslan’ın (30) sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan çiftin 5 aylık bebekleri V.E.A. ile E.E. hastaneye kaldırıldı. E.E. ve V.E.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Kazada yaşamını yitiren Haydar Aslan’ın Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı’nda trafik jandarması olarak görev yaptığı, kız kardeşinin düğünü için izin alarak ailesi ile birlikte Kırşehir’e gittiği öğrenildi. Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Aslan’ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.