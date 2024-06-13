Cinayet geliyorum demiş... Seda 10 yıllık eşi tarafından katledilmişti

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Adana Seyhan’da yaşayan emekli astsubay Yaşar Ergül (53), 26 Ekim 2023’te 10 yıllık eşi Seda Ergül’e (35) hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi. Seda Ergül’ün, iddiaya göre, terziye gitmek için aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşini tabancayla ateş açarak katletti. Tutuklanan Yaşar Ergül hakkında ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın ikinci duruşması dün görüldü.

‘KORKTUĞU İÇİN ŞİKÂYETÇİ OLAMIYORDU’

Öldürülen Seda Ergül’ün ilk eşinden olan kızı Sedef Soysal üvey babası Yaşar Ergül’ün devamlı annesine ve kardeşlerine şiddet uyguladığını söyledi. Üvey babasının kıskançlık yüzünden annesinin başına silah dayadığını iddia eden Sedef Soysal, “Bir keresinde de boğazını bıçakla kesti. Uyurken Yaşar Ergül, annemin boğazını sıkıyordu. Annemi kurtardım, o sırada dayağı da yedim. Annem bizi öldüreceğinden korktuğu için şikâyetçi olamıyordu” dedi.

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Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanık Ergül’ün eşini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isteyip tutukluluk halinin devamını talep etti.