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Cinayet geliyorum demiş

Güncelleme Tarihi:

#Şerife Gezer#Hakan Sayacı#Ahmet Gezer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 07:00

Hakan Sayacı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Gezer’in, saldırıdan kısa süre önce babası Ahmet Gezer'i aradığı ortaya çıktı. Gezer’in babasına, “Hakan önümü kesti, bana zarar verecek” dediği öğrenildi.

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İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da önceki sabah ayakkabı imalatçısı Hakan Sayacı (51), 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı Şerife Gezer (41) ile evlenmek istedi. Evlilik teklifini reddeden Gezer, ilişkisini de sona erdirerek, 2 yıl önce Sayacı’dan ayrıldı. Ancak Hakan Sayacı, Şerife Gezer’i takıntı haline getirdi ve peşini bırakmadı. Eski sevgilisinin yakın zaman içinde nişanlandığını öğrenen Sayacı, görüşme isteği reddedilince Gezer’i takip etmeye başladı. Sık sık takip edilip rahatsız edilen Gezer, kendisini takıntı haline getiren Sayacı hakkında 2 hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Cinayet geliyorum demiş

‘KONUŞMAYINCA SİNİRLENDİM’

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Olay günü evinden çıkıp minibüse binen Gezer’i taksiyle takip eden ve indiği yerde yanına yaklaşıp rahatsız eden Sayacı, kendisiyle görüşmek istemeyip uzaklaşmaya çalışan Gezer’i ruhsatsız tabancasıyla göğsünden vurarak yaraladı. Sokakta vurulan Gezer, can havliyle yufkacıya girdi. Korkunç olay sırasında kendisini sakinleştirmek için mahalleli tarafından eline su verilen Sayacı, içeride can çekişen Gezer’i bir süre bekledikten sonra göğsüne ve boynuna 2 el ateş edip öldürdü. Kafasına silah dayayıp intihar etmek isteyen Sayacı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. Gezer’i sokakta katleden ve suçunu itiraf eden zanlı Sayacı, ifadesinde “10 yıllık sevgilimdi konuşmaya geldim, konuşmayınca sinirlendim. İntihar edecektim polis engelledi, pişmanım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Sayacı tutuklandı.

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‘KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYORDU’

Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer’in babası Ahmet Gezer (67) ifadesinde “Hakan kızımın peşini bırakmıyordu. Olay günü kızım beni arayıp ‘Hakan önümü kesti, bana zarar verecek’ dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir” dedi.

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#Şerife Gezer#Hakan Sayacı#Ahmet Gezer

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